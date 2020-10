Interessante gedacht, maar klopt dit?

Het gaat toch om gemiddelde en normaalverdeling? Dan moet je dus bij zorgen om records naar beide kijken. Het gemiddelde staat meestal wel in alle temperatuurgrafieken per maand, maar wat is de standaarddeviatie?

Ongeveer 67% wijkt af met 1 maal de standaarddeviatie en 33% ligt er dan al buiten. Bij 2 maal ligt 5% er nog buiten, best veel nog.

Ik heb geen idee wat die afwijking van het gemiddelde is qua temperatuur, maar kan dus zijn dat die 21 graden echt zeer afwijkend is.

Verder gaat het natuurlijk om de trend over minimaal 50 jaar volgens klimatologen en dat zal zijn over wat u hier aanvoert.

Het warmt wel op, dat weten we echt wel en de mens heeft invloed. De vraag is hoeveel en ook nog of alles erg moet zijn.