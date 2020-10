Er is een kwart van de testcapaciteit die nodig is. Het maakt het voor mensen met klachten onmogelijk op tijd een test te krijgen. John Hopkins Universiteit stelt als norm dat je maximaal 5% positieve testen mag hebben, anders test je te weinig.

De week van 5 oktober had 13,8% positieve testen. Dat is trouwens een irritant geintje: Neem ergens een lopend gemiddelde van, dan duurt een paar dagen extra voordat je het slechte nieuws moet brengen. Kijk je niet naar een week, maar bijvoorbeeld de 11 oktober zelf, kom je op 17,3%. Tsjechië en Nederland zijn vandaag met ruim 20% de slechtste westerse landen.

Heel Trumpiaans gaan roepen dat er meer getest wordt, en dus meer gevallen zijn, gaat niet op. Dit gebrek aan testen maakte de nieuwe app van Hugo direct vleugellam. Als die app aangeeft dat je in contact bent geweest, mag je al een maand niet meer naar een teststraat. Als mensen met een positieve testuitslag al gewoon de hort op gaan, zal dit appje al helemaal genegeerd worden.

Jaap van Dissel beweerde 12 september 90% van het bron- en contact onderzoek te kunnen doen. Die dag werden 1231 mensen positief getest. Nu de ellende inmiddels ruim zes keer zo groot is, daalt bij gelijkblijvende bezetting getrainde collega's GGD, dit rustig naar 15%. Mede daardoor gingen niet meer gericht enkelingen in quarantaine, maar mochten de café's en restaurants weer dicht.

Zet je het aantal positieve testen uit op logaritmisch papier, zie je vanaf 1 september een kaarsrechte lijn. Dat is wiskundig bewijs van exponentiële groei. 11 juli tot en met 15 augustus ook een rechte lijn. Hoe konden Mark, Hugo & Jaap met zulke duidelijke data pas laat aan de bel trekken?

“Voor de berekening van het reproductiegetal is het ook nodig te weten wat de tijdsduur is tussen de eerste ziektedag van een COVID-19 patiënt en de eerste ziektedag van zijn of haar besmetter. Deze tijdsduur is gemiddeld 4 dagen, berekend op basis van COVID-19 meldingen aan de GGD.” Die had ik vorige week even gemist, het RIVM vindt het virus een volle dag sneller dan in de rest van de wereld.

Ziekenhuizen zijn niet verplicht die informatie te leveren, dus die gegevens kwamen niet of later. Maandenlang meldde het ministerie te lage cijfers, inmiddels zijn ze overgestapt naar de data van Stichting NICE, dat gaf een verdubbeling. Die onderschatting van de GGD had ook nog een onjuiste dip in begin oktober, de tweede reden dat op de spreadsheet alles leek mee te vallen.

Het RIVM heeft het reproductiegetal opnieuw berekend, en komt nu op 1,27. Ook is de grafiek over september fors naar bove n bijgesteld. Er liggen vandaag 377 mensen op de IC, 17 september waren dat er 65. Dat geeft 6% groei per dag. Worteltrekken levert een reproductiegetal van 1,264 dus nu komt mijn grove controlemethode wel overeen met het herstelde huiswerk RIVM.

Mijn methode volgt inderdaad niet het volledige model SIR- of SIER-model en levert niet direct een Gompertz-curve op. Dat hoeft niet, want het SIR- & SIER-model beginnen met een differentiaalvergelijking waarbij een functie gelijk is aan zijn eigen afgeleide. Wat extreem logisch is: hoe meer mensen besmet zijn, hoe meer mensen ze kunnen besmetten.

Op die hele curve wordt de ontwikkeling beschreven door het reproductiegetal. Tijdens de groeifase is het reproductiegetal groter dan 1, blijven de aantallen gelijk dan is die gelijk aan 1 en alleen bij afname is die onder de 1. Als je een historisch reproductiegetal wil controleren tegen testen, ziekenhuisopnames of IC-bezoek, kan dat zonder tussenkomst van het complete model.

De incubatietijd speelt geen rol, dit is tijd tussen infectie en eerste klachten. De tijd dat iemand besmettelijk is start namelijk voor de eerste klachten. Ook besmettelijke periode komt ook niet voor in de definitie: “Here, Tc is the mean generation interval, defined as the mean duration between time of infection of a secondary infectee and the time of infection of its primary infector” (PDF ).

Mocht je een reproductiegetal willen voorspellen, onderzoeken welke maatregelen welke effect hebben, dan pas heb je een volledig model nodig. Die voorspelling ligt er, anderhalf keer de eerste golf. Zelfs qua overlijdens is de achtervolging op de VS ingezet. Met minder maatregelen, minder draagvlak en minder schadevergoeding proberen hetzelfde resultaat te bereiken is gedoemd te falen.

Het is dodelijk dat Mark, Hugo en Jaap niet de moeite nemen om te vertellen dat ze milde gevallen beschouwen als: heeft het ziekenhuis niet nodig. Daarna het hokje moet naar ziekenhuis, hokje moet naar IC en als laatste het hokje overlijden. Deze hokjeswaanzin wordt overgenomen door fantasten die denken dat alle schade bestaat uit wat voortijdig vertrokken bejaarden en hameren op IFR.

Het zou bijzonder prettig zijn voor het draagvlak als de hoge heren de moeite nemen uit te leggen dat COVID-19 in extreem hogere aantallen dan bij influenza een auto-immuun reactie veroorzaakt. Dat weet u, want bij de jaarlijkse griepgolf raakte de IC nooit overbelast. Volwassenen worden niet doodziek van corona, maar van het eigen afweersysteem die je longen, hart en hersenen sloopt.

Mensen worden "hersteld" genoemd als de ergste klachten voorbij zijn en ze weer naar hun werk mogen. Dat het deel van de longen waar littekenweefsel in de weg zit geen zuurstof opneemt, het hart minder rondpompt, de concentratie en geheugen niet meer is wat het geweest is, hoor je bijna niemand over. Gek hè, dat de naleving dan ver te zoeken is?!?

Bij de eerste golf kan je nog overvallen voelen, en Wir haben es nicht gewußt van de daken schreeuwen, nu zie je het resultaat van een half jaar voorbereiding, onderzoek en ontwikkeling. December krijgt een testcapaciteit die in september al niet genoeg was. Het is tijd falers uit de bestuurslagen te lossen. Er is geen ruimte meer voor mooiboys met snelle pattas.

Nepnieuws heeft in deze informatie leegte vrij spel.