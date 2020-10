: Zit nog wat anders Chris.

Kijk in de goede oude tijd hadden we het ziekenfonds en werd er niet op efficiency en kosten gestuurd. Daar was maar 1 ding van belang namelijk het belang van de patiënt. Dat kon niet meer volgens bepaalde politici van neoliberale huize dus dat moest anders. En dus in navolging van the USA (het duurste zorgstelsel van de hele wereld) moesten wij ook marktwerking in de zorg krijgen. Dat zou namelijk kosten besparen en de zorg heel efficiënt maken.

En dus hebben we nu een zorg die niet alleen schrikbarend duur is maar die ook niet voorbereid is op eventuele calamiteiten. Want alles is weggesneden en er is nu alleen nog maar capaciteit voor "normale" omstandigheden. Dus geen bed teveel, geen personeel teveel geen ziekenhuis teveel geen materiaal teveel. Zo doe je dat als marktbewuste manager. Probleem is alleen wel dat bij een calamiteit er heel moeilijk opgeschaald kan worden. Alle flexibiliteit is uit de zorg gehaald. Dat zou goedkoper zijn alhoewel daar niets van gebleken is.