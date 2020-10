De bekende actrice Katja Schuurman (wij zijn fan) heeft op Instagram iets geschreven over overijverige agenten in tijden van corona en wordt nu door de Amsterdramse politie in de T. weggezet als een soort Famke Louise die demense ophitst tegen de dapp're handhavers van Orde & Gezag. Maar! Uitgebreid onderzoek van de onderzoeksredactie van GeenStijl (we hebben de post van Katja gelezen, red.) wijst uit dat woordvoerder van de politie Rob van de Veen uit zijn musculus sternocleidomastoideus communiceert. "„De indruk wordt gewekt dat het filmpje bij de waarschuwing hoort, maar dat is niet het geval”, zegt politiewoordvoerder Rob van der Veen" schrijft de Telegraaf. Dit, terwijl de Instagrampost begint over een waarschuwing aan @restaurantbreda (hebben we weleens gegeten: lekker, red.) wegens het nog open zijn drie minuten na de horeca-avondklok en daarna duidelijk maakt dat het filmpje over de ruzie met agenten op dezelfde avond is opgenomen bij @restaurant_guts (hebben we ook weleens gegeten: ook lekker, red.). Wij vinden dat je als woordvoerder van de politie een voorbeeldfunctie hebt en dat je geen verwarring moet veroorzaken waar die niet nodig is. Of is alle kritiek op de handhaving vanaf morgen ook verboden?

Hoezo verwarrend?