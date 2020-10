Nou, ik gooi mijn nieuwe muzikale ontdekking er maar eens in, maar misschien is ze inmiddels wel veel bekender dan ik denk. Kwam haar van de week voor het eerst tegen op Youtube; ze wordt geloof ik al de nieuwe Adele genoemd, is pas 15 jaar oud, en heeft onlangs een vet platencontract gescoord (of CD contract, of hoe heet dat tegenwoordig? Kun je nagaan wat een ouwe lul ik aan het worden ben), en is op haar 12de begonnen als straatmuzikantje in Dublin.

In deze cover van Michael Jackson's Billy Jean komt ze maar even aan bod, maar ik laat toch deze zien, want ook die jongen op de gitaar - Fabio - vind ik fantastisch. Nou ja, uiterst talentvol en leuk Iers meisje: Allie Sherlock.

Enjoy.

www.youtube.com/watch?v=WcWA1LoeWU4&a...