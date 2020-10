De stenenactie van Greenpeace is er één om in deze Coronatijd waar de meeste aandacht naar toe gaat, weer even de aandacht op Greenpeace te vestigen om wat donatiegeld te genereren. Greenpeace had zich zelf al lang hebben moeten opheffen gezien de successen die zij behaald hebben voor een schonere wereld, maar er wordt daar een zeer goed belegde boterham bij elkaar geharkt voor de top en dat inkomen wil men niet verliezen.

Je zal het geloven of niet, maar ik heb als betaald machinist in 1989-1990 bij Greenpeace marine devision gevaren op de mv Greenpeace, de voormalige zeesleper Elbe. De schepen werden verhuurd aan actievoerders. Of dat nog zo is weet ik niet. Toen was het nog geen politieke organisatie die in de zakken zit van politieke partijen. En al helemaal niet een politiek correcte organisatie. Het was in het hart een conservatieve club. Milieu was toen nog niet een exclusief links politiek speeltje. Pas toen ze in de top er achter kwamen dat zij zichzelf overbodig hadden gemaakt werd Greenpeace politiek en dat is ze tot op vandaag de dag. Ben je lid of doneer je aan deze club, dan steun je en doneer je aan GroenLinks, de PVDA en D66. Bij Greenpeace draait het nu nog enkel om aanzien en geld. Maar dat hoef ik jullie niet te vertellen.

Het stenendump verhaal doet mij denken aan die keer dat Greenpeaceleden zelf babyzeehondjes doodsloegen maar dat er uiteraard niet bij vertelden maar suggereerden dat het gemene zeehondenjagers waren om te laten zien hoe erg dit was, wat het ook was en vooral ‘steun en doneer aan Greenpeace’.

Greenpeace vondt het zelf afslachten van zeehondjes voor het goede doel wel een prima idee omdat zij uiteraard niet welkom waren bij de slachtpartijen van de professionelen die niet zaten te wachten om gefilmd te worden. Er moest hoe dan ook geld binnen komen.