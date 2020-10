Ik heb een haat-liefde-verhouding met de paling. Enerzijds vind ik het wel lekker, anderzijds is het beest voor mij een pain in the ass. Toen ik jong was, waren wat vriendjes van mij aan het vissen. Ik legde net mijn fiets in het gras toen er eentje een paling aan de lijn omhoog haalde, vervolgens zat het beest helemaal vervlochten in mijn voorwiel. Jaren later had ik eens een klusje te doen in Lauwersoog. Daar was de visboer zo over te spreken dat hij me een kilootje paling cadeau gaf. Toen ik een week later de auto weer nodig had, merkte ik direct dat ik die beesten vergeten was. Het was verworden tot een compleet doorzichtige brei in het witte tasje. Zelfs maanden na het vervangen van de mat rook je het nog. En toen ik in Groningen eens nietsvermoedend langs de Noorderhaven liep, haalde de brandweer net een lijk uit het water. Dat zat ook vol met paling. Gadverdamme!