Diederik Gommers was nog wel speciaal naar de kapper gegaan om er wat jonger uit te zien. Want dat is wat influencers doen. Famke Louise is na een diepe val razendsnel weer opgeklommen tot knuffelinfluencester des vaderlands ("ik vind mondkapjes sowieso cool"). En Eva Jinek heeft dagenlang promo's gepompt voor de uitzending van maandag. Toch kwamen deze drie topvirologen niet voorbij een schamele 9e plek op de kijkcijferlijst. Erger nog: concurrerend medisch kompas Op1 had God & Zijn Zingende Zwartkousen uit Staphorst aan tafel en daarmee scoorde het overheidsinstituut nét ff beter dan de commerciële kliniek van RTL. Gelukkig weten we nu wel alles over de toestand van Trump, die weer thuis in het Witte Huis is, want IC-profeet (Instagram Care - red.) Gommers kan over de oceaan heen diagnosticeren op basis van tweets en CNN-beelden. Wat kan die man níet? Thuiskomst en reactie van The Donald na de breek.

"Ze hebben wel een beetje overdreven"

Overdreven, hoezo?

Trump: "Don't let it dominate you"

Virological Learnings of Covid-19 for Make Benefit Glorious Nation of America