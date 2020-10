Qua non-huisdier zijn bij ons favoriet de eekhoorn, de Europese dan, niet die Amerikaanse invasieve exoot. Tijdens wandelingen letten wij altijd scherp op als we in eekhoorngebied komen.

Over invasieve exoten gesproken, de nijlgans met kleintjes vinden we ook leuk, m.n. de manier waarop Pa de omgeving in de smiezen houdt. Als de hond in de verte de ganzen nog niet gezien heeft dan sist Pa de familie al bijeen. Tuurlijk erg patriarchaal gebeuren in Amsterdam, moet wat aan gedaan worden, want Ma nijlgans behoeft heropvoeding; toevallige woke-passanten zouden er maar van kunnen schrikken.

Artis komen we vaak. Favoplek van mij is lemureneiland met de rode vari’s, mooie snoet, menselijke handjes, prachtige staart, acrobaten op smal hek en een door merg en been gaande waarschuwingskreet. Als kind vond ik de zwarte panter de hoogst intrigerende kat, wegens die geheimzinnige vlekken, nog steeds. De giraffen hebben de mooiste ogen van gans het dierenrijk.

Wat zou het leven zonder haring zijn?

Minder smul. Kan’t me niet voorstellen!

Wat losse gedachten. Evocatus