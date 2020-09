Dit komt in de media, en dan doen politie en OM wel hun werk. Als u of mij dit overkomt, mag u over 3 weken terugkomen voor aangifte, en krijgt u een half jaar later een brief dat het is geseponeerd wegens geen prioriteit, of geen aanknopingspunten (terwijl er ook niet naar is gezocht), of iets dergelijks.

Maar goed, voor Gordon hoop ik dat hij er snel overheen is.