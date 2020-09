De allerlaatste keer dan, vooraleer Darryl Osenga zichzelf weer in de vergetelheid mag degraderen. Eerst waren zijn antisemitische uitlatingen, zijn dreigementen met AK47's te sproeien, 'kogels door k*nkerkop'-verwensingen en compleet van de pot gerukte en tamelijk schandalige complottheorieën over Bataclan en 9/11 toch vooral de schuld van GeenStijl. Maar nu De Telebelg een opvangbakje op tafel heeft gezet zodat z'n zilte tranen nog een keer over de frêle wangen kunnen biggelen blijkt dat hij toch vooral een onbegrepen kunstenaar is. Ofzo. "Het was mijn manier van praten, van aandacht vragen voor sommige dingen. Veruit de meeste van mijn volgers op sociale media begrepen me. We zagen het als een soort digitaal cabaret." En iedereen moest inderdaad heel hard lachen om het digitale cabaret met antisemitische grappen en het wegzetten van Bataclan als false flag, en de strijders moesten heel hard lachen, en half Nederland moest heel hard lachen, het was heel erg grappig, Insayno je bent geweldig. "Weet je. Het is een manier van praten die in mijn scene heel gewoon is." Die 'scene' kennen we inderdaad van reclasseringsambtenaar Kees de Koning en zijn verdrietige club gedetineerden, en het is tien keer kudt. Het stomme aan knakkers als Insayno is dat ze in dit land ÁLLES kunnen doen, alles kunnen worden, alles kunnen studeren, alles in eigen hand hebben, alle dromen kunnen nastreven; met een beetje talent zou je zomaar de stadsdichter van Haarlem kunnen worden. En dan ga je onderuit door je eigen onvolkomenheden en de enige kaart die dan nog gespeeld wordt is de Jullie-Joker. Het is doodvermoeiend, dat is wat het is.