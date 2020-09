De islam is een prachtig geloof.

We gingen zelf op bezoek in de moskee, Kanaalstraat Utrecht.

De rest werd er inderdaad niet bij verteld.

Ondertussen weten we beter.

Oh! De slavernij werd uitvoerig besproken, net als de KKK in Amerika.

Misschien zat Mr. AK47 op de verkeerde school, waarschijnlijk een “zwarte” school.

Ja, dan krijg je dit soort educatie niet.

Nog een wonder dat ie weet wie Anne Frank was.