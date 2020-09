@BozePaarseMan | 23-09-20 | 12:20 |

Wat u omschrijft heet Muruna en is onderdeel van Taqiyya. En dát vinden zijn matties bij IS helemaal top. Taqiyya bestaat eigenlijk uit vier delen:

Taqiyya:

- Iets beweren of zeggen aangaande de islam identiteit dat niet waar is. B.v. "We willen enkel vreedzaam samen leven", terwijl de islam die vrede in de realiteit pas schenkt (en zelfs dán niet!) op het moment dat de gehele wereld zucht onder het juk ervan. The devil is in the details zegt men wel eens en het is hier maar al te waar.

Kitman:

- Het liegen door zaken weg te laten. Een goed voorbeeld is b.v. Koran Vers (5:32) die maar al te graag wordt aangehaald als bewijs dat de islam toch echt een vredige religie is; "Als iemand een ander vermoordt zal het zijn alsof hij de gehele mensheid vermoordt..." Wat men echter verzuimt te vermelden is het tweede deel van dezelfde vers dat aangeeft dat dit alléén voor moslim-op-moslim geweld geldt (niet dat men zich daar aan houdt, maar soit.). Het is verder dikke prima om de Kafir een kopje kleiner te maken.

Tawriya:

- Opzettelijk een valse indruk maken. Dingen afvlakken die in werkelijkheid iets heel anders voorstaan. B.v. "Jihad betekent innerlijke strijd." Dat klopt, maar is maar gedeeltelijk waar. Jihad kán dat betekenen, maar de jihad zoals u en ik die kennen geniet toch echt de voorkeur. Door u proberen te overtuigen van het eerste strooit men u zand in de ogen met betrekking tot het werkelijke doel; de gehele wereld met geweld knechten onder de islam.

Muruna:

- Het opgaan in de massa door het (tijdelijk) opzij zetten van de Sharia regels (bier drinken, de baard afscheren, zelfs het eten van varkensvlees(!)). Dit alles is perfect acceptabel zolang het maar dient om de islam/ Sharia te bevorderen.

Zie hier waarom het Westen compleet in de luren wordt gelegd en waarom we er maar beter aan doen massaal kennis te nemen van deze zaken. Anders gaat het allemaal géén goed einde kennen. Vraagt u het anders maar eens aan landen als Afghanistan (ooit 100% boeddhistisch!) of Iran (ooit Zoroastrisch).