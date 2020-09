Wat ook zo verschrikkelijk irritant is:

Overal in Nederland is te weinig geld voor; op de zorg is de afgelopen jaren enorm bezuinigd - en dat kregen we dit jaar met de coronacrisis dubbel en dwars voor onze kiezen - voor het onderwijs is structureel te weinig geld; bij defensie hebben ze dacht ik nog maar iets van zes F16s die operationeel zijn, de andere toestellen gebruiken ze om onderdelen uit te slopen; voor de Groningers die al decennia te lijden hebben van dalende bodem en aardbevingen, is nog steeds geen bevredigende financiële compensatie geregeld; de pensioenleeftijd stijgt gestaag verder.

Maar gaat het om het opnemen van 'vluchtelingen', dan blijkt Nederland opeens een van de rijkste landen van de wereld te zijn. Zo ook Gert-Jan Segers weer: ''Nederland is een heel rijk land, wij zouden zo veel meer kunnen doen''.

Nee, Nederland verarmt alleen maar door die voortdurende massa-immigratie van 'onrendabelen', die vanaf dag 1 een vol beroep doen op de verzorgingsstaat, zonder dat ze ooit ook maar iets economisch hebben bijgedragen, en het gros zal dat waarschijnlijk ook nooit doen, zo lang hier leven.

(En waarom is er geen aandacht voor het feit dat gisteren Diana Rigg is overleden? Mensen van mijn leeftijd, die jongetjes van 13/14 waren in de tweede helft van de jaren 60, toen hier op tv The Avengers werd uitgezonden, waren allemaal verliefd op Rigg in haar rol als Emma Peel. Wat worden we oud).