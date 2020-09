Jammer dat het volgende topic geen Moira-debat is geworden (Al is het debat nog steeds niet begonnen), er wordt straks een fiks voorschot op de verkiezingen genomen, en extra druk op Prinsjesdag-Sinterklaas Rutte&zijn burgerhatende roetveeg-Pieten. We worden weer eens benadeeld met morele chantage.

Krijgen we nog meer Zoek-Zoek&opsporing verzocht topics.

-Edit: Debat weer verschoven, wordt nu 18:00-

De Deugmedia (en onze "Ombudsvrouw") nemen alvast een Deugdrammend voorschot vol krokodillentranen, overdrijvingen en regelrechte leugens.

www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/...

www.trouw.nl/binnenland/kinderombudsv...

www.trouw.nl/opinie/de-brand-in-kamp-...

www.nrc.nl/nieuws/2020/09/10/tweede-b...

En dit is slechts een kleine selectie, ik verwacht dat Jinek/NPO over niets anders zullen gaan dan dit. Het mag duidelijk zijn. De Dominee is weer helemaal terug van weggeweest, en heeft een duivels verbond met onze Koopman Rutte gesloten. De Deugende Dominee houdt ons dom, de Teflon Koopman houdt ons arm. We zijn verloren.

Er is in die tijd niks bereikt.

Dat topic van Sonny Spek krijgt wederom groot gelijk: www.geenstijl.nl/5155268/mail-waar-ga...