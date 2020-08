Rond de jaarwisseling komt de belangrijke website Alarmeringen.nl steevast met loeihete cijfers over autobranden, dat zijn er dan heel veel, en dan gooit het Verbond van Verzekeraars acht maanden later nog wat olie op het vuur door eveneens loeihete cijfers over autobranden te publiceren, en dat zijn er dan óók heel veel. Dat is mooi want dan kunnen we twee keer verontwaardigd zijn! Volgens Alarmeringen waren er in 5155 autobranden in 2019 en volgens de verzekeraars waren het er 4941 in 2019. Alsof je vriendin zegt dat je gisterenavond 27 bier hebt gedronken en je zelf bleef steken op 12, schrijft dat mens soms met de vork of wat waren precies de spelregels. ENFIN, autobranden, het zijn er in ieder geval VEEL. We zijn hier een aardig dossier aan het opbouwen maar overheid doet toch niks, want in Den Haag zijn ze veel te druk met andere dingen.