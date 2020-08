LOL. Er is gedoe in Amerika over een trol (geen commenter, wel roze, red.) met een knopje tussen heur benen en uiteraard duikt er meteen een of ander Facebook-moeke op met de theorie dat dit gebeurt om Onze Dochters (m/v) voor te bereiden op grooming praktijken van child trafficking rings. Standaard complotgezever dat je gelukkig niet tegenkomt in de reguliere media zoals de altijd betrouwbare (JUIST NU!) Telegraaf. Of toch wel. Maar dan wordt tenminste uitgelegd dat het nogal onzinnig is om de pop in verband te brengen met het "'conditioneren' van kinderen en het goedpraten van pedofilie". Of dat gebeurt helemaal niet, en de Telebelgredacteur deelt een complottheorie alsof hij een emmer leeggooit. Nou ja. Oordeel zelf! Video hierboven.