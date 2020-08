Soms verkoopt een product zichzelf, omdat het thuis is in de tijd. En nu denkt u natuurlijk, ja dit is weer zo'n neppe Anti 5G-ketting, maar dit is dus een echte™️, zoals het laboratoriumrapport na de breek bewijst. En "op aarde gemaakt"! De val van de kabal is aanstaande, en deze ketting is een soort lamsbloed op de deurpost* voor als de 'entiteiten' definitief afrekenen met de kindervrienden in de elite.