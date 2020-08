Beste, allemaal

Vanwege aangepaste Google/GDPR-wetgeving (die per 12/8 van kracht wordt), waren wij gedwongen om de cookiewall te veranderen/aan te passen. Iedereen die op GS komt, moet derhalve opnieuw de voorwaarden accepteren. It’s the law (and it sucks).

Ook als je Premium Lid bent, moet je cookies accepteren: GS gebruikt namelijk functionele cookies, die bijvoorbeeld onthouden of je bent ingelogd en/of je een Premium status hebt. Als je betalend abonnee bent, krijg je daarna alsnog GEEN reclame en dus ook geen third party cookies, maar zoals op iedere andere website ter wereld moet je wel eerst langs die kudtcookiewall, een relikwie van de beroerdste digitale wetgeving allertijden. Dat is niet onze schuld, en wij vinden het ook strontvervelend.

Als Premium lid hoef je niks aan te passen: gewoon cookies accepteren voor noodzakelijk functionele cookies, zorgen dat je ingelogd bent, en je bent ‘veilig’ (en reclamevrij) op GS. Als het goed is, is het eenmalig. Als er iets stuque is, kun je mailen op developer@geenstijl.nl. Hou er rekening mee dat je niet binnen vijf minuten antwoord hebt svp.

Groetjes