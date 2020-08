inderdaad. Dit is hoe men rolt in een kapitalistisch systeem zonder ingrijpen van de overheid. De arbeider uitbuiten voor eigen gewin. Prachtig systeem, voor de mensen aan de goede kant van de streep. Jammer voor die anderen, maar die hadden gewoon beter hun best moeten doen op school, of topvoetballer moeten worden of zoiets. Het is uiteraard hun eigen schuld. Een andere versie zou ons mogelijk wakker houden in onze hastens. Dat moeten we niet willen. En laten we wel wezen, EUR 580 per arbeider is niets. Bij elkaar opgeteld is het wel 220 miljoen dat mogelijk door minder hoeft te worden verdeeld.