Veertien euro?! Voor minimum(!)loon? Dat is zo'n beetje modaal, dat verdien zelfs ik ongeveer. Als dat al je startpositie moet zijn als vakkenvuller van 18 of 23 of wat het ook is, wat voor bizarre verwachtingen hebben zulke mensen dan over wat ze later als ongeschoolden kunnen "verdienen"?

Dat je nivelleert is tot daar aan toe, maar je moet wel een beetje gezond verstand gebruiken. Het moet altijd meer lonen om te werken dan niets te doen. Het moet meer lonen om harder te werken of slimmer en productiever of getalenteerder te zijn, dan dat je iedere productieveling feitelijk gaat afstraffen door te laten zien dat zoiets vergeleken met de klaplopers of pechvogels eigenlijk vrijwel niks oplevert. Waarom een vak leren of een echte, niet fopstudie volgen als je met vakkenvullen of produceren van hete lucht, papierwerk en regeltjes, indienen van schadeclaims over ingebeelde problemen, onterechte uitkeringen of subsidies aanvragen even ver of verder komt? Zonder de kosten van studie of de opportuniteitskosten dat je gedurende die jaren geen inkomen hebt waar een vakkenvuller dan 2400 euro bruto per maand of zo kon binnenharken...

Nog afgezien van wat economische wetmatigheden: als jij als gehandicapte of laag productieve slechts voor 10 euro per uur produceert, en je (toekomstige) baas weet dat, hoe groot is de kans dan op een baan met 14 euro als minimum? Je drijft hiermee de werkloosheid op voor iedereen die dat niveau niet haalt. En het geld moet ergens vandaan komen. Zelfs al beeld je je in dat alle bedrijven woekerwinsten maken, velen doen dat niet en kunnen bij hogere uitgaven voor personeel de deur wel sluiten. Of moeten collectief de prijzen verhogen waarmee je koopkrachtwinst van minima ook teniet gaat. Degenen die "slechts" minder winst maken betekent dat minder dividend of koerswinst voor pensioenfondsen en kleine spaarders met aandelen, wat dus ook niet geïnvesteerd kan worden in productie of werkgelegenheid. Op z'n allerminst moet het rechttrekken van de laagproductieven uit het loon van de hoger productieve werknemers komen, ook lekker demotiverend.

Wil je per se nivelleren, doe dat via inkomenspolitiek via belasting, een laag "basisinkomen" zonder toeslagen, minimum- of CAO-lonen zodat iedereen die wil een baan kan krijgen, ook als ze weinig produceren, of een verzekering die je net als de WIA een minimum garandeert en voor elke extra verdiende euro een deel van je uitkering laat houden zodat je i.i.g. altijd meer vooruit gaat met werken dan met stilzitten.