Zo mag je bijvoorbeeld als prins niet eens meer minderjarige meisjes aanranden met de bovenstaande satirische pop van jezelf. In de rechtbank werd een ongepubliceerd manuscript van Virginia Roberts' boek getoond, waarin ze Andrew beschuldigd van het gebruiken van zijn Spitting Image-pop "to grope Roberts and Johanna Sjoberg". Kwestie van smaak natuurlijk maar wij vinden het onkies en zeggen gadverdamme Van Binsbergen.

En dan is er ook nog een nieuwe getuige die glashard bevestigt dat hij die fameuze nacht HEUS WEL met Virginia op de dansvloer stond te zweten, ondanks dat hij zegt destijds niet te kunnen zweten. De getuige, Shukri Walker - POC dus kan niet eens liegen al zou ze het willen - vertelt The Sun:

"I remember him dancing and chatting with the young girl. (...) Then at some point I was dancing with him and stood on the feet of one of the men sitting in the corner and I said, ‘I’m sorry’. And he was smiling. He said, ‘No problem'. (...) I’d never seen a Prince in my life before. I just stood and looked at this man, thinking, ‘Oh my goodness. It’s a real Prince.’ He was smiling a lot, most of the night.He looked like he was having a great time. And he was with this young girl who was close to my own age, perhaps even a bit younger than me. They were not that alone. They were with the woman who has just been arrested, Ghislaine Maxwell, and Epstein. I will never forget the night because I was told this is a real Prince. That’s the moment that stood out for me. I don’t think I would have remembered otherwise.”

Drew, lever jezelf gewoon uit aan de Feds en gun jezelf dat laatste restje redemption dat er nog te halen valt.

The best of times, the worst of times

Het zal je maar gebeuren