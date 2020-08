Hee dat is gek. Het CDA, bekend van de alom geliefde runner up Pieter Omtzigt die altijd van die vervelende vragen stelt over van alles en nog wat, reageert zelf nogal gesloten als het weblog GeenStijl vervelende vragen stelt over de ten onrechte uitgekeerde 70.000 euro aan NOW-subsidie voor de partij. Wij vonden het namelijk best veel, die 70.000 euro aan Wopke Hoekstra Subsidie voor een paar cateringmedewerkers. Want stel dat het CDA een omzetdaling van 40% in drie maanden verwachtte, zou het CDA dan 2,5*4*70.000= ZEVEN TON PER JAAR uitgeven aan "een aantal facilitaire medewerkers en krachten in de kantine"? Dat moet wel een verdomd luxe kantine zijn dan. Of is er soms iets anders aan de hand en houdt de omzetdaling verband met de 10.000 wanbetalers die plotseling opdoken in de administratie tijdens de lijsttrekkersverkiezing? Dus wij bellen en mailen met het CDA om even de feiten & cijfers op een rijtje te zetten (vragen na de breek). En wat denkt u? Luiken dicht bij de christen-democraten. Openheid en transparantie gelden bij het CDA namelijk voor iedereen, behalve voor het CDA.

"Beste Frank/ Ronaldo,



De aanvraag is gedaan voor een aantal facilitaire en catering medewerkers die naast het CDA ook het bedrijfsverzamelgebouw naast ons bedienen. Toen iedereen thuis moest gaan werken hadden zij geen werkzaamheden meer. In alle snelheid van eerste NOW regeling is hier een aanvraag voor gedaan. Maar toen de voorwaarden duidelijker werden, bleek het niet van toepassing voor ons en is het geld teruggestort op ons initiatief.

Hier laten we het verder bij"

Vragen GeenStijl

1. Wanneer is de NOW-aanvraag door het CDA gedaan? Mag u niet weten van het CDA

2. Wie heeft de aanvraag namens het CDA gedaan? Mag u niet weten van het CDA

3. Was die persoon daartoe gemachtigd? Mag u niet weten van het CDA

4. Hoe hoog was de omzetdaling die het CDA als uitgangspunt heeft genomen voor de aanvraag van de NOW-regeling? Mag u niet weten van het CDA

5. Waar was deze verwachte omzetdaling op gebaseerd? Mag u niet weten van het CDA

6. Hoeveel medewerkers zouden worden betaald met het geld uit de NOW-regeling? Mag u niet weten van het CDA

7. Welk percentage van het loon zou worden betaald met het geld uit de NOW-regeling? Mag u niet weten van het CDA

8. Wanneer heeft het CDA het geld uit de NOW-regeling ontvangen? Mag u niet weten van het CDA

9. Wanneer is het CDA erachter gekomen dat de aanvraag onterecht was? Mag u niet weten van het CDA

10. Wanneer heeft het CDA het geld teruggestort? Mag u niet weten van het CDA

Hier laten wij het verder niet bij. Bent u of kent u de facilitaire medewerker die bij het CDA de hele dag moleculaire coquilles in truffelsaus op een bedje van wagyu-beef voor Rutger Ploum staat te bereiden of weet u anderszins meer over deze postcodekanjer van 70.000 euro? Klik dan rechtsboven op 'tip de redactie' en/of stuur een mailtje naar redactie@geenstijl.nl. Groetjes!