"Wij kenden Nazmiye Oral al voordat de VPRO haar voor het karretje van het NPO Divibeleid spande"

Ja, ik ook. Inmiddels alweer meer dan 10 jaar geleden had ze een wekelijkse column in de Volkskrant. Daar schreef ze op zeker moment over het feit dat haar (geestelijk) gehandicapte zus via internet 'kennis' had gekregen aan een jongen/man in Turkije en er huwelijksplannen waren.

Aanvankelijk was ze zeer tegen (ik dacht dat ze vermoedde dat die man haar zus gebruikte/misbruikte als 'toegangskaartje' naar Nederland), maar toen hij eenmaal hier was en getrouwd met haar zus, vond ze het dacht ik wel OK.

Ik zou nou wel eens willen weten of dat huwelijk nog steeds - na ca 10 jaar - stand houdt, of, zo nee, hoe lang het dan wel stand heeft gehouden.