We kregen in een bruine envelop wat ergernissen over de NOW-regeling onder de deurpost doorgeschoven. En toen nog een. En toen nog een. Mensen die 'misselijk' zijn van wat ze horen en zien inzake misbruik van de NOW-regeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, 'een subsidie die uit publiek geld wordt betaald'. ICT-ondernemers, die goud geld verdienen met het aanbieden van online werkplekken, en gieren van het lachen om die NOW-fooi. Bedrijven die pikzwarte cijfers schrijven door het aan de man brengen van thuiswerkapparatuur, maar tónnen hebben ontvangen. Mensen die, na het ontvangen van de subsidie, de boel failliet laten gaan om schuldenvrij te kunnen doorstarten - geld foetsie. Bij het UWV, de FIOD, banken en accountants komen weliswaar wat meldingen binnen, maar dat is maar het topje van de ijsberg. Nee, het topje van een wespennest, bovenop het topje van een ijsberg.

Laten we met z'n allen eens een rondje doen door de graai-rolodex, u kunt 'm HIER vinden. Gevalletje 'please correct us if we're wrong', maar dan hebben we het balletje in ieder geval aan het rollen, en uw eigen bevindingen mogen in de comments.

Eerst maar eens beginnen met een vrolijke subsidieaanvraag uit de categorie 'waarom de fok zit dat ÜBERHAUPT in Nederland' en wel € 7.803 voor STICHTING MOSLIM BESNIJDENISSEN RIJNMOND AL-CHITAAN ROTTERDAM. Echt jongens, rot op. En dan in het verlengde daarvan moskeeën, die draaien zogenaamd allemaal op vrijwilligers. Nou, niet dus, de imam zuigt u helemaal leeg. Geloof in het algemeen: zoek voor de grap eens op 'protestant'. Protestantse gemeente te Delft, protestantse gemeente te Heerenveen, protestantse gemeente te Leiden, protestantse gemeente te Haarlem, protestantse gemeente te Amsterdam, protestantse gemeente te Hoogeveen, enz. enz. enz., 'de protestante gemeenten in Nederland hebben een vermogen van EEN MILJARD' maar ze staan er állemaal op, de collectezak fier uitgestoken in de richting van aalmoezenier Wouter Koolmees. Behalve in Urk en Staphorst komt er niemand meer, stap een willekeurige kerk in en je veegt de spinnenwebben van de kerkbanken, ze pochen allemaal dat ze draaien op vrijwilligers en er gaan TONNEN heen. Hoe.

Sport, dan. Wat te denken van voetbalclub FC Emmen, oftewel FC Emmen bv uit Emmen. Steken de hand in de honingpot en krijgen € 597.582 aan publiek geld overgemaakt op de bankrekening. Wat schetst nou onze verbazing? Emmen meldt zich bij FC Groningen voor een keeper die 1 miljoen euro kost. Een 'transferstunt'. Van FC Emmen. Een keeper die nu bij een grotere club dan FC Emmen speelt. Een keeper ter waarde van EEN MILJOEN. In de voetbalwereld fronst iedereen de wenkbrauwen: hoe dit dan? Nu gaat Emmen dat miljoen vast niet betalen: ze hebben alleen 'geïnformeerd'. En nu is het natuurlijk niet alleen FC Emmen: de betaaldvoetbalclubs pakken samen 25 miljoen, met Ajax (3,9 miljoen) als koploper, en straks staat er weer een of andere Braziliaanse spits van 10 miljoen ballen de samba te dansen. Maar het gaat verder, helemaal tot aan de bodem van het amateurvoetbal: 25 pagina's aan voetbalverenigingen tot aan v.v. Oeken uit Brummen (369 euro), B.S.V.V. uit Bovensmilde (318 euro) en v.v. Jaffa uit Utrecht (270 euro). Bij de amateurclubs die wij kennen staan altijd van die pensionado's hun geraniumgaatjes te vullen met praatjes - maar kennelijk krijgen ze loon en kennelijk kunnen ze het niet missen.

Blijven we in de sport, maar dan in het sport van het grote geld verdienen: het merk van de drie strepen maar zonder hoofdletter, adidas. De sportgigant pakt via adidas international marketing bv € 3.274.710, via adidas international bv € 2.282.895 en via adidas Benelux bv nog eens € 593.529. Dat is opgeteld € 6.151.134 PUBLIEK GELD dat wordt overgemaakt naar de bankrekening van een multinational die vorig jaar een omzet draaide van 21,1 MILJARD euro met een nettowinst van 1,7 MILJARD euro, waarbij men (destijds) mikte op een online verdubbeling in 2020. We wachten de cijfers wel af, maar adidas gaat ons niet vertellen dat ze zó veel minder sportspulletjes hebben verkocht dat ze die zes miljoen keihard nodig hadden om te overleven. Immers, we moesten een weekje niet naar buiten, en daarna stond iedereen in de sportwinkel hardloopschoenen te kopen.

Wat iedereen ook veel heeft gedaan de afgelopen tijd, is puzzelen. "Legpuzzels zijn niet aan te slepen tijdens coronacrisis", kopte het AD. "Iedereen aan de legpuzzels en gezelschapsspelletjes door coronacrisis", kopte Omroep Brabant. "Veel vraag naar legpuzzels door binnenblijvers", kopte het ANP. Koninklijke Jumbo bv, u weet wel, van die bekende rode olifant op die puzzels, de bezigheid die door heel Nederland is gebombardeerd tot volkssport nummer 1: aldaar ontving men een legpuzzel van 84.489 euromuntjes, met nog eens een puzzel van 13.000 stukjes die ging naar een andere bv met de naam Jumbo Nederland bv. Zegt u het maar.

Nu we toch bezig zijn met de trends, wat te denken van campers. Campers zijn niet AAN TE SLEPEN. En toch zitten de grote jongens allemaal gezellig onder de luifel van de NOW-lijst. Bruggink in Borculo, Kroon in Winterswijk, Haffkamp uit Sittard: ze staan er ALLEMAAL op. En dan wordt-ie helemaal mooi. Ene Renze Laubertsheimer zegt in het AD-artikel over campers heel stoer 'dat de terugval inmiddels wel is rechtgetrokken'. "Hij noemt het campercentrum niet helemaal representatief voor de ontwikkelingen. 'Omdat wij de laatste jaren al een stijgende lijn zien in de verkopen. We zitten bovenin de markt, met prijzen van 30.000 euro tot boven de ton. Jaarlijks verkopen we er altijd wel zo’n 200'." En wat schetst nou onze verbazing? Volkswagen Campercentrum Nederland bv uit Amersfoort, ja hoor, € 56.793.

De computerwereld dan, spelcomputers enzo, die dingen gaan als warme broodjes over de toonbank. Hier, een artikel over games. "Ook andere Nederlandse gamebedrijven merken meer interesse. De streamingdienst voor games Utomik meldt dat de belangstelling groeit en dat geldt ook voor het Nederlandse Paladin Studios. Dat bedrijf bracht eind maart met Nintendo Good Job! uit, een spel waarin je bizarre bureauklussen moet uitvoeren." Paladin Studios pakt € 251.625; die game kwam in MAART uit. Daar moet wel bij vermeld worden: "We merken dat het moeilijker is om financiering te krijgen voor projecten", zegt Derk de Geus van Paladin Studios. "Dat ga je later dit jaar zeker merken door vertragingen." 'Moeilijker om financiering te krijgen voor projecten', is dat dan 250k waard? Voorts, IT'ers als Triple IT uit Alkmaar (280k+ subsidie, met mooie 'recente klanten' als Red Bull, Vodafone, Marktplaats, etc.) en appbouwers, zoals Fish on Fire bv ook al uit Alkmaar, in de lijst voor dik 50k. Wat heel grappig is, want alle appbouwers die wij spreken zijn DRUK. DRUK. DRUK. Blijven we in Alkmaar want we zijn er nou toch. Het Stedelijk Museum. Okee, die vangen dus 'maar' € 59.358. Maar die hebben (jaarverslag PDF) een 'subsidierelatie' met de gemeente. Daar is het Stedelijk Museum te Alkmaar natuurlijk niet alleen in, maar dat is JAARLIJKS zo'n 2,8 MILJOEN euro. Subsidie. Van de gemeente. Wel van harte gefeliciteerd met daarbij € 59.358!

De media dan. RTL Nederland bv uit Hilversum, u kent het allemaal van de cijfertjes 4, 5, 7 en 8, omdat u dagen achter elkaar naar duurbetaalde reclames zit te kijken tussen herhalingen over mondkapjesnieuws door, € 3.455.871. Wat hebben ze het zwaar in tijden dat iedereen achter de tv hangt. En weet u wat nou zo dapper is aan RTL? Dat ze GRATIS RECLAME aanbieden aan mkb'ers. Gratis reclame, zo ongeveer ter waarde van € 3.455.871, zeg maar. Boekhandels. Van der Velde uit Leeuwarden, meer dan twee ton. Donner uit Rotterdam, 90k. Vijf pagina's aan boekhandels. Is het nou echt nodig, die NOW?

Dan eens kijken naar faillissementen. Zoek maar eens op 'failliet corona' en u ziet bijvoorbeeld Taxi De Reest uit Meppel. Failliet: "Dat is gebeurd op verzoek van een groep chauffeurs die zeggen al maanden geen salaris te hebben ontvangen." Frappant, want in de NOW-lijst zien we dat V.O.F. Taxi De Reest uit Meppel toch mooi € 17.564 heeft ontvangen. Waar is dat geld dan, of beter: in wiens zak zit het dan wel? Hier lezen we: "Een eventuele terugvordering zal op de boedel worden verhaald. De kans is echter reëel dat de boedel onvoldoende zal zijn om de terugvordering te realiseren." Nou. Lekker dan.

En dan tot slot nog een uitstapje naar de onderkant van de lijst, want de KLM's van deze wereld kennen we wel. Q-ONTIME bv uit Roosendaal, 21 euro. The Stand Company uit Waalwijk, 39 euro. Burgers uit Druten, 42 euro. Cafetaria Het Pleintje uit Waalre, 42 euro. Dat zijn 21 kroketten. Honderden kapsalons. Vage grillrooms. Het schiet alle kanten op. En wat denkt u van advocatenkantoren &KASEM bv AMSTERDAM, € 6.408. Van Kasem. Van De Vries. Van al die winnende rechtszaken. Subsidie. Voor Kasem. Okee de Top 600 zat ook thuis, maar serieus Kasem, was er niks te doen? SPONG!! Spong Advocaten bv uit Amsterdam: € 33.714. Stel dat Spong een werkweek van 67 uur maakt - de man werkt hard - tegen een uurtarief van 500 euro. Dat is € 33.500.

En JA, we snappen heus wel dat de aanvragen zijn gedaan in een tijd van onzekerheid, dat sommige aanvragen zonder meer terecht zijn, dat het geld in bepaalde gevallen terechtkomt in andere potjes dan de voorbeelden die wij hebben gegeven en dat iedereen z'n woordje of excuus wel klaar heeft staan, maar een groot deel van de aanvragen is zo krom als een hoepel. Kom maar door met uw eigenste bevindingen, we zijn benieuwd.

PS. We zochten ook naar de bv GeenStijl maar DIE STAAT NIET IN DE LIJST