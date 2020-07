Dave Boeldrink, het moet maar weer. U kent de versimpelde heruitgave van Dries Roelvink als iemand die z'n rijbewijs bij een actieverpakking Kukident kreeg, want autorijden, dat kan hij niet, en soms doet-ie het ook nog gewoon dronken. Hij is in dit land helaas niet de enige met het voortschrijdend inzicht van een stuk wrakhout, maar wat zijn geval zo ongelooflijk triest maakt is 1. dat die Roelvink zo hardleers is als een Lemming en 2. hij van een drankorgel is veranderd in een onhebbelijk jankorgel. Boehoe ikke minder boekingen. Boehoe heksenjacht. Boehoe ikke niet meer drinken. En nu weer boehoe media doen ikke geestelijk pijn en GeenStijl is stom. "Het gaat nu dus al zo ver dat ze, op het moment dat ze geen ooggetuigen kunnen vinden van het ongeluk, dan maar uitgaan van iemand die mij in de middag te hard zou hebben zien rijden. Dat vind ik zo erg." Zó erg. Zooooo erg. Aldus Dave in de Grazia, het tijdschrift voor de jonge werkende vrouw, dus de journaliste zal hem wel haarfijn gewezen hebben op al die vrouwen die hun kind moet missen omdat overmoedige idioten als Dave Boeldrink het weer eens hebben verloren van de fles of het gaspedaal. De twaalf steden dertien ongelukken waar deze jongen zich altijd weer in weet te begeven, het zou lachwekkend zijn als het niet zo verdrietig was. Of, zoals Dave zoiets noemt: "Het zal wel de eigen onzekerheid of een karakterfout zijn van de mensen die dat soort dingen roepen." We dachten dat we alles wel gezien hadden maar nee, Dave Roelvink, die begint over karakterfouten. Pik, Google je eigen naam maar eens. Gaat wel lekker, hè?