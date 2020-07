"Omdat grotendeels van de reaguurders deze man waarschijnlijk kent." We moesten zelf even zoeken, maar verdomd, in 2007 hadden we een topicje over een van de beroemptste en meest markante inwoners van Eindje, die destijds op nogal sneue wijze werd belaagd door twee knapen. De Volkskrant promoveerde dat 'deze-voor-je'-topic als volgt: "GeenStijl vaardigt internetfatwa uit over student", dat waren nog eens dagen, dagen dat de koe brak en het touw wegliep. Enfin, Arnol Kox dus, de stadsprediker, de Schreeuwjezus, de JJ van Peperstraten maar dan wél leuk en zonder Twitter; vrolijk gebazel over de Heer, op (te) hoog volume, en dat allemaal samen met de nodige prullaria in een wankele scootmobiel gepropt. En nu is Arnol dood, en voelt het zowaar of de gemeente wat straatmeubilair heeft verwijderd. RIP, Nol.