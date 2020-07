Toch wel een patroontje hè. Extreemlinkse blankenhaters als Sarah Jeong worden bij de opinieredactie naar binnen gefietst, de laatste centrist @Bari Weiss wordt van de opinieredactievloer weggepest. Een paar alinea's uit haar ontslagbrief:



"They have called me a Nazi and a racist; I have learned to brush off comments about how I’m “writing about the Jews again.” Several colleagues perceived to be friendly with me were badgered by coworkers. My work and my character are openly demeaned on company-wide Slack channels where masthead editors regularly weigh in. There, some coworkers insist I need to be rooted out if this company is to be a truly “inclusive” one, while others post ax emojis next to my name. Still other New York Times employees publicly smear me as a liar and a bigot on Twitter with no fear that harassing me will be met with appropriate action. They never are."

Sportief genoeg bericht de New York Times zelf als reactie ook over Weiss' vertrek, en benadrukt dat "We’re committed to fostering an environment of honest, searching & empathetic dialogue between colleagues, one where mutual respect is required of all." Ach, als ze het zelf maar geloven hè. Douglas Murray's gedachtes over de zaak hier, mooi profiel over Bari in Vanity Fair daar, Eric Weinstein-draadje na de breek.