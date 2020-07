Donny Brasco, Point Break, The Departed, Fast and the Furious 1, 21 Jump Street, 22 Jump Street. Wat hebben ze ons veel gegeven, de stillen. En we weten niet eens wat ze eisen maar wij steunen het en zijn bovendien TEGEN RUTTE! Want hun werk vindt plaats in zware criminele milieus (ZOALS DE VVD) en behelst het "heimelijk verzamelen van bewijstlast" door het volgen van verdachten en het plaatsen van afluisterapparatuur. Het is ons even onduidelijk of écht langdurig undercover werk hier nu ook onder valt, maar voor de vorm doen we van wel.

"De elf over het land verspreide eenheden van de dienst Observatie en Techniek (O&T) houden zich vanaf vandaag om beurten alleen nog bezig met bureauwerk. Daarmee willen ze hun eis voor een passend salaris en terugkeer van geschrapte vergoedingen kracht bij zetten." De rook- en spiegelboys voelen zich ernstig ondergewaardeerd. "Onze dienst valt onder specialistische ondersteuning/opsporing, maar we worden niet als zodanig beloond en gewaardeerd. We verdienen net zo veel als een agent die na de opleiding geen vervolgopleiding volgt."

Ze moeten zelfs hun eigen kleding kopen voor operaties. Het zijn net militairen. "Zo moeten O&T’ers soms kleding kopen die past bij hun situatie. Daar krijgen ze geen vergoeding voor. Even voorschieten en later declareren is onmogelijk omdat het om grote bedragen gaat. Bovendien zijn ze vaak undercover waardoor je ook niet even een betaalpas kunt trekken. Ook mag meer rekening worden gehouden met de hoge werkdruk en het praktisch altijd klaar moeten staan."

Ja, dames en heren politici, als we énige kans willen maken tegen Nederland Narcostaat lijkt het gepast vergoeden van deze helden ons toch wel van belang.