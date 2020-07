HIER WAS ER NOG NIKS AAN DE HAND

Volgens onze favoriete Italiaanse krant op de Gazetta na Il Messagero is er ingebroken in de Toscaanse villa van de Koninklijke Familie, en volgens de RVD ook. De ladri hebben in de nacht van zaterdag op zondag probabilmente geprofiteerd van de afwezigheid van de custode, zodat ze over het recinzione konden klimmen. Uiteindelijk gingen ze er ook nog vandoor in de fuoristrada van de Koninklijke Familie, die inmiddels ritrovata is door de carabinieri. Volgens un primo inventario effettuato is er nulla di valore meegenomen, maar toch: het Domein der Koning is geschonden. De onderste steen moet boven, stelletje spaghettivreters. Anders kunnen jullie fluiten naar dat herstelpakket. Wanneer de NPO een themadag organiseert om geld in te zamelen voor de slachtoffers, is nog niet bekend.