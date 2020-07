Het is natuurlijk een dingetje van de VVD.

Rutte gaat alleen door als hij Hugo aan zijn zijde krijgt.

Pieter is te lastig.

De “boerenagenda” moet worden uitgevoerd en dat kan alleen met Gladde Huug.

De VVD staat er zo goed voor dat zij nu al hun gewenste coalitie kunnen smeden.

En het CDA gaat door vrolijk in mee, mits de boeren worden getackeld.

De gedachte “ economische groei”, door immigratie is een hele gevaarlijke.

Is ook een heel ouderwetse, achterhaalde truc.

Want geboorte en opleiding in eigen land is niet hetzelfde als bevolkingsgroei, door ongeletterde immigranten.

Kortom, de VVD zit aan de knoppen en dat gaat veel kosten ipv opleveren.