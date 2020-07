Hugo de Jonge is echt wel iemand om rekening mee te houden. Die is ook linkser dan die middenkandidaat Pieter Omtzigt. Maar op een hele andere manier links, die spreekt zich niet zo uit over dit soort grote economische programma's, of over migratie, die is meer de kandidaat die de afgelopen jaren heel nadrukkelijk door het establishment is gekozen. Ook door de eigen coalitie waar hij bij hoort als minister, ook door de eigen partijtop die braaf in de houding springt met inspiratieloze steunbetuigingen. Hij neemt het voor de gevestigde macht op, tegen de gewone burger, en daarmee spreekt hij een soort links aan wat je ook wel ziet bij het D66 van Sigrid Kaag en bij de PvdA, wat je ziet bij Nieuwsuur en andere media op links, waar hij heel populair is. Hij is de voorvechter van het establishment, van de gevestigde macht.

