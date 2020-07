Als er één interview is dat u dit weekend moet lezen, dan is het deze spooktocht over de verlaten heidevelden van de psyche. Voormalig topvoetballer Bryan Roy, u kent 'm van Twitter en u dacht dat het allemaal een grapje was, maar het is echt. Bryan Roy is de eenzame auto op een snelweg vol spookrijders. Hoeveel elfenpoeder je precies over jezelf heen moet strooien alvorens je op deze schaal dimensies hebt toegevoegd aan je geestvermogen, het zal wel een mysterie blijven, maar goeie genade zeg. Dat de journalist aanbelt, het precies 14.14 uur is en dat is dan een teken van boven, oorlogstijd, de waarheid die aan het licht zal komen, als er iets niet klopt klopt er helemaal niets en daarmee is alles gezegd, een aanslag op z'n ouders nou nee niet letterlijk een aanslag maar u weet wel, dat Johan zou zijn opgestaan als hij er nog was, information warfare, geloof in het universum en als het valt valt het en als het niet valt valt het niet, snapt u wat ik bedoel? Nee, dat snappen we niet. Bryan Roy is gewoon weer Bryan Roy, en dat is knettergek.

Dit was gewoon een mislukte voorzet