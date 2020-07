Het mediaoffensief van Hugo de Jonge maakt het weer eens extra duidelijk: in zijn met platitudes aan elkaar gelijmde niemendalletjes in Trouw én het AD verstevigt Hugo de Jonge zijn koppositie als meest nietszeggende gast van politiek Den Haag. Een poging tot het lezen van het stuk in het AD strandde na 17 seconden, toen de luciferhoutjes tussen onze oogleden knapten en we 5 minuten later verdrietig wakker werden. In Trouw is alleen die uitgekauwde campagnestrategie van De Jonge (en van álle CDA'ers, tbh) geinig: het wel of niet samenwerken met FvD. In juli 2018 sloot Hugo immers nog niemand uit, ook PVV en FvD niet. "Ik vind dat je in beginsel altijd moet willen samenwerken met iedereen." In augustus 2019 zag Hugo de Jonge een samenwerking met FvD al niet meer gebeuren: "De Rusland-flirt en de flirt met fout rechts maken het wel erg moeilijk om in een kabinet samen te werken." En in juli 2020 gooit Hugo de Jonge de deur definitief in het slot: "SAMENWERKEN TUSSEN FVD EN CDA GAAT IN TEGEN GEBOORTEPAPIEREN CDA! ONMOGELIJK OM SAMEN TE WERKEN MET EEN PARTIJ DIE LEEFT VAN POLARISATIE!" Waar Hugo de Jonge verder voor staat en wat hij verder wil, wist niemand en weet nog steeds niemand, behalve dan dat hij er niet alleen voor de regio is, en dat hij iemand van het midden is. Te-ring wat suf.

