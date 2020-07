Altijd weer die Finnen. Wij zagen er altijd al gewoon een soort propellor in, maar dat wordt ons nu ook al ontnomen! Volstrekt onschuldig in principe, want de Finse luchtmacht nam het het symbol al in 1918 in gebruik, vér voor Prince Harry het Indusvallei-symbool in diskrediet bracht. Maar goed hè, andere tijden. Het symbool wordt nu ingeruild voor en GOUDEN ADELAAR omdat ht vorige symbool "could affect young Finns' attitude to the military (at a time when male citizens are still conscripted)". Begrijpelijk wel, gelukkig hebben we de foto's nog.