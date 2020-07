Ja, dit krijg je dus als een onweerlegbare leus, een deels legitieme beweging en een extreemlinkse communistische organisatie allemaal vervlochten zijn en dezelfde naam dragen. De Premier League kwam gister met een persverklaring waarin het afstand neemt van de officiële Britse organisatie Black Lives Matter. "(...) However, we do not endorse any political organisation or movement, nor support any group that calls for violence or condones illegal activity. We are aware of the risk posed by groups that seek to hijack popular causes and campaigns to promote their own political views. These actions are entirely unwelcome and are rejected by the Premier League and all other professional football bodies (...)."

En de afkeer bestaat niet alleen in een anoniem persberichtje. De Daily Mail bericht dat de (Frans-Senegalese) commentator en voormalig topvoetballer @Patrice Evra bij Sky Sports het voortouw nam in het afstand nemen van de organisatie, door geen BLM patch te dragen. "Sky Sports allowed their pundits to decide whether to wear Black Lives Matter badges before going on air last night - with Patrice Evra ditching his first, before Jamie Redknapp followed suit, MailOnline can reveal today. Redknapp and Evra along with host Kelly Cates and commentator Gary Neville were not wearing the badges during Sky's coverage (...)."

Die tweets over Israel en het willen ontmantelen van "imperialism, capitalism, white-supremacy, patriarchy and the state structures (...)" is de NORMALE MAN blijkbaar toch een brug te ver, en dat stemt hoopvol. Karl Henry's tweets trouwens hier.