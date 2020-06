Nou, daar valt 's werelds kleinste masker. Even voorstellen: BLM-oprichtster Patrisse Cullors (wiki). Natuurlijk zagen we de Marxistische smoking gun een tijdje terug al op de gofundme-pagina van BLM UK: "We’re guided by a commitment to dismantle imperialism, capitalism, white-supremacy, patriarchy and the state structures (...)." Maar nu hebben we eindelijk het Bewijsstuk A gevonden, en is er voor eens en altijd duidelijkheid.

Bovenstaand reageert Cullors in 2015 in aanloop naar BLM's eerste conferentie in Cleveland bij The Real News Network (about) op de "loving criticism from an elder of the struggle", dat de beweging misschien ideologische samenhang mist en daardoor net als Occupy kan verwateren. Daarop antwoordt ze op 1:03: "We actually do have an ideological frame. Myself and Alicia [Garza, mede-oprichtster, red] in particular are trained organizers. We are trained Marxists. We are super versed in ideological theory." Nou, twee van de drie oprichtsters zijn dus expliciet Marxisten.

En dan even over haar onderstaande Quote Tweet. Want daar valt het nog kleinere masker onder het Marxistische masker dus ook. Begin deze maand mijmerde wel al over een dat we Nietzsche's tekst De Tarantula's maar niet uit ons hoofd kregen. Die tekst gaat over activisten die hun wil tot wraak maskeren als een roep om gelijkheid en rechtvaardigheid, en meer dan eens kregen we tarantula-vibes bij BLM-knapen, en sowieso bij 100/100 antifa-verliezers. Maar goed, zie onderstaand, door Cullors becommentarieerd in een taal die we niet spreken (maar het oogt instemmend): "We will avenge the suffering of our ancestors."

Ja, weet je, niet okay. En deze mensen onweersproken laten heeft een prijs. "Mistrust all in whom the impulse to punish is powerful. They are people of a low sort and stock; the hangman and the bloodhound look out of their faces. Mistrust all who talk much of their justice! Verily, their souls lack more than honey. And when they call themselves the good and the just, do not forget that they would be pharisees, if only they had —power." (Ja, in het Engels. Duits spreken we niet en een Nederlandse vertaling hebben we niet liggen.)

"Mistrust all in whom the impulse to punish is powerful"

Duiding van de gestelde vraag

Nu even niet jongens.

Niet Iedereen Knielt

Nog zoiets: de nuclear family moet ook stuk

Staat echt gewoon allemaal op de what we believe van de officiële BLM-website.

De wens geduid

De infographic van dit topic