Allemaal naar de kringloopwinkel of de bol.com voor de originele dvd van Gooische Vrouwen 2. Want van een hoestende man op het Mediapark hoorden we dat de razendpopulaire wijvenfilm met Linda de Mol van Videoland (RTL) terug moet naar de snijtafel. Reden: grapjes over negers en Afrika. Complete scenes zullen sneuvelen in de inclusieve correcte 2020 BLM Editie van GV2. Zelf kijken we dat soort mutsenmeuk niet, maar dit schreef de recensent van de Volkskrant over Gooische Vrouwen 2. Daar, in het nu, keert Claire net terug uit Burkina Faso, in Afrikaans gewaad, met vlechtjes en zwarte man. Goed voor wat weinig verfijnde grapjes over peniskokers en opspelende cultuurverschillen, waarbij de makers handig het onbenul van hun blanke personages opvoeren. (Volkskrant). Online vonden we nog een fragmentje Linda de Mol (Cheryl Moreiro - red) met een werkelijk WALGELIJKE VOLSTREKT ONGEPASTE grap over het voedselaanbod in Burkina Faso, Afrika. Zelf zijn we niet zo van de NSB. Maar als u Linda de Mol cum suis wilt melden bij Nikki, Rie & Van Jole, ga uw gang!