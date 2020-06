Nou mensen, de daadkracht is weer helemaal terug bij de IND en wel dankzij onze jonge nieuwe staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, die bekend staat om haar enorme daadkrachtbevorderende beleid. Zo heeft Broekers-Knol onderzoek laten doen naar alle Syrische apothekers die asiel hebben aangevraagd in Nederland om te kijken of daar misschien oorlogmisdadigers tussen zaten. Nu kan de vvd-folder aan de Basisweg mooi koppen dat de verbliijfsvergunning van "tientallen Syriërs" is ingetrokken "op basis van fraudesignalen en oorlogsmisdaden" en formeel klopt dat nog ook. Alleen zijn er tientallen Syriërs teruggestuurd vanwege fraude (ook niet best) en iets minder dan tientallen vanwege oorlogsmisdaden. Namelijk 1. Nou ja, 'teruggestuurd': "In één zaak is aan de vreemdeling een voornemen tot een 1F-tegenwerping uitgebracht." Een voornemen, dus. De IND heeft 12.000 zaken bekeken, 63 onderzoeken gedaan na signalen en daar blijft uiteindelijk één (1,00000000) voornemen tot 1F-tegenwerping van over. Drie hoeraatjes voor de IND hoor. Nederland is weer veilig.