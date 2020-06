"Ongeplande zwangerschappen kunnen voorkomen als penis-in-vagina-seks plaatsvindt waarbij de penis sperma ejaculeert en de persoon met de vagina ook een baarmoeder heeft." Zomaar een zinnetje dat vol staat met concepten waar we vroeger nog WOORDEN voor hadden. Uitleg van deze oorlog tegen onze taal en abstracte denkwereld trouwens hier. Bovenstaande citaat komt uit het rapport Inclusive Relationships and Sex Education (PDF). Dat is geen intersectionele handleiding voor het onderwijs, maar een bezorgd rapport van bezorgde ouders over hoe deze waanzin kinderen op het spel zet. Enfin, we zien jullie inzendingen in de comments tegemoet!

Voor de goede orde