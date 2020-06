Wat goed gegaan is (met 1 fikse kanttekening) is het crismanagement toen de crisis eenmaal daar was.

Wat er fout gegaan is:

-aanvankelijke onderschatting pandemie en overschatting paraatheid medische sector

- te laat ingrijpen (had eind januari moeten gebeuren nav vragen Baudet en Wilders)

- blinde vlek voor ouderenzorg

- uiteindelijk overschatting risico's werkende bevolking met als gevolg een enorme aanslag op de economie

- ik zie nog geen duidelijke strategie voor het najaar.

Ten aanzien van dat laatste: de uitbraken in de vleessector laten zien dat het virus nog niet klaar is. Ale uitbraken sinds begin mei komen echter voort uit binnensituaties, ergo buiten lijkt er niets aan de hand. Voor de zomer zou je teugels dus wel kunnen laten vieren, bv op terrassen.

Dat betekent ook een dikke kans dat we het virus in het najaar terugkrijgen. Wederom kijkend naar de recente uitbraken hoeft dat nog geen ramp te zijn: Ik hoor niets over massale sterfgevallen in de vleessector. Een nieuwe uitbraak in het najaar is dan ook vooral gevaarlijk voor de kwetsbare groepen. Daar moet je dus je inspanningen nu op richten. Een algemene strategie om met mondkapjes, 1.5 meter en beperkingen het virus proberen overall in te dammen gaat niet werken. Daar is geen draagvlak meer voor en de economie kan niet nog eens zo'n infarct hebben.