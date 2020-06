Wanneer je kijkt naar de post-koloniale geschiedenis in Afrika zie je in veel gevallen een duidelijk patroon:

Een "vrijheidsstrijder", tezamen met andere "vrijheidsstrijder", grijpt de macht. Onder belofte dat hij er een beter land van gaat maken en voor de rechten van iedereen in dat land opkomt. Dan, nadat hij zich heeft ontdaan van mede-strijders, die wél ideologisch in hun strijd stonden, trekt hij alle macht naar zich toe en wordt alleenheerser.

Vervolgens wordt alleen hijzelf, zijn familie en zijn stam bevoorrecht. Het land is namelijk dienstbaar aan hem, en aan hem alleen (zie bijvoorbeeld Mugabe, maar er zijn véél meer voorbeelden). En dus wordt er nul komma nul in de bevolking geinvesteerd, en de alleenheerser zuigt het hele land leeg.

Kritiek uit het Westen op dit kleptomane beleid wordt vrijwel altijd afgedaan als racisme en een soort blank rancune over het verlies van de voormalige kolonie.

Grappig is trouwens dat in dit soort discussies de blanken nooit wordt gevraagd of zij er nu rouwig om zijn deze kansenparels niet meer tot hun koninkrijksgenoten te hoeven te rekenen. Maar goed, de mensen die vatbaar zijn voor dit soort sentimenten zijn sowieso ziende blind en horende doof. Zie bijvoorbeeld de achterban van "onze" Jerry en die van "onze" Sylvana.

"Onze" Jerry is klaarblijkelijk niet anders. In de veronderstelling dat hij door de gekaapte - want KOZP = géén BLM - sociale media wind in de rug (= hype, want volgende week/maand is het weer iets anders. Wacht maar tot de economische gevolgens van de coronacrisis écht duidelijk worden) denkt hij zich nu als een soort Afrikaans verzetsstrijder te kunnen gedragen, om maar een zo groot mogelijke hap te kunnen nemen uit de staatsruif. Reeds eerder heeft hij zich ontdaan van een mede-"stijders (""onze" Kwinsie), en de resterende mede-"strijders" zullen ongetwijfeld volgen wanneer hij hen niet meer nodig denkt te hebben.

Alleen: Dit is Afrika niet.

En de Ghanese Jerry is geen spreker van alle zwarte Nederlanders.

Ook moeten Ghanezen en Surinamers elkaar niet (Surinaams scheldwoord voor Afrikanen is Bokoe).

Verder zijn Surinamers en Antillianen (meestal) afstammelingen van slaven. Een deel van de mensen die in wat thans Ghana heet stammen af van slavenhandelaren die de slaven leverden waar juist menig Antilliaan en Surinamer van afstamt. Jerry "kaapt" dus deze geschiedenis (heet zoiets niet "cultural appropriation"?), en verandert zichzelf als mogelijke afstammeling van slavenhandelaren (ik geloof zelf niet in "erfzonde, maar "onze" Jerry maakt er zijn verdienmodel van. Dus is in casu hypocriet) in een afstammeling van een slachtoffer! Ik kan me voorstellen dat menig Surinamer en Antilliaan woedend zal zijn door deze uitbuiting van "hun" geschiedenis.

Dus de vraag is: wie denkt deze Ghanese meneer Afriyie wel niet dat hij is? En waar blijven de zwarte landsgenoten, afkomstig uit gebieden waar Nederland wél een echte band mee heeft, om deze man eens flink op zijn plaats te wijzen en hún "culturele geschiedenis" terug te pakken van deze charlatan?