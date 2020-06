Het CDA is dat niet een partij uit het verleden? Een partij die het "politieke midden" vertegenwoordigde, het poldermodel? Probleem anno 2020 is echter dat niemand zich nog in het politieke midden bevindt.

Je bent of pro klimaat of pro boeren.

Je bent pro zwarte piet of pro BLM

Je bent voor meer EU en meer massa immigratie of je wilt een Nexit, nu!

Etc.

Het politieke spectrum van de toekomst is voor DENK/PvdD/GroenSlinks/D66 enerzijds en voor Forum/Wilders anderzijds. Het CDA, maar ook de PvdA en (als Mark Rutte weg is) ook de VVD zullen gereduceerd worden tot kleine partijtjes in de marge van de politiek. Consensus is uit, polarisatie is in!