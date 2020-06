: Ook een taal heeft zo zijn regels en in het Nederlands vloekt "wordt ik" daar tegen. Als levensgeluk geen "stabiel" criterium is, stabiliteit is inderdaad niet gegarandeerd in het leven, concludeer ik dat je niet gelovig bent geworden om er gelukkig van te worden. Dan hou je alleen stabiliteit over inderdaad. Je hele leven geen geluk is wat dat betreft ook een vorm van stabiliteit. Daar moet je maar net zin in hebben.

Wat regels betreft: de belangrijkste set regels die we in Nederland kennen is de Grondwet. Artikel 1 stelt dat we in dit land niet discrimineren op seksuele geaardheid. Toch verklaar je zonder te verblikken of verblozen homoseksuele mensen tot minderwaardige wezens. In goed Nederlands noemen we dat schijnheiligheid.

Desalniettemin alvast een fijne dienst toegewenst aanstaande zondag. Met het ongetwijfeld aan dovemansoren gerichte vriendelijke verzoek om je ongrondwettelijke denkbeelden achter de deuren van je kerk te houden.