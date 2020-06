In tegenstelling tot Klaver snap ik helemaal niets van mensen die hun woede willen uiten over politiegeweld aan de andere kant van de wereld. Er zijn nog wel wat dringendere en vreselijkere zaken te bedenken. Groenlinks vindt het ons aanpraten van racisme erg belangrijk, het enige racisme dat ik ken is een zwarte lijst die uitgezonden wordt op de radio met artiesten geselecteerd op kleur en datingevents voor mensen geselecteerd op kleur en aangeprezen door een kopstuk van KOPZ, Oh ja, en natuurlijk het boekenbal en Opsporing Verzocht. De NOS propaganda noemde de asocialen op de Dam die alle Coronaslachtoffers in de bek spugen "strijders" maar het zijn niets anders dan ordinaire provocateurs en relschoppers waar Groenlinks zelf bang voor was dat de opgefokte meute niet aan het plunderen zou slaan.

Ondertussen kan je volgens Groenlinkslinks bijna aan iemands huidskleur zien of je met een racist te maken hebt, en hebben racisten in ieder geval altijd dezelfde huidskleur. Martin Luther King zou zich omdraaien in zijn graf, en dat zegt mij genoeg om deze te bestempelen als institutioneel racistisch.

Groenlinks is een Perverse politieke partij, die schijt heeft aan alles en vooral aan democratie.