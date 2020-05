Geweld, plunderen, mishandelen, stelen, moorden, brand stichten, vernielen.

Dat heeft niets meer met protesten te maken. Het is oorlog: destructie van beschaving door jarenlange geestelijke onderdrukking van een volk.

Na jarenlange structurele onderdrukking van al het volk in luxelanden is de maat in de VS nu vol. Onderdrukking vond en vindt plaats op basis van sociale klassen, identiteitspolitiek en een prestatiemaatschappij met ongelijke kansen.

Het begon in de VS en is al een decennium overgewaaid naar hier. De NOS en andere Trump-hatende media kunnen dit wel protesten noemen, zij beseffen geenszins dat net als al het andere ook deze oorlogstaferelen zullen overwaaien naar Nederland. De geest is al jaren uit de fles; het zou media en ieder ander sieren wanneer de schuld niet wordt gelegd bij de laatste president. Of zouden zij, wanneer deze oorlogstaferelen naar Nederland zijn overgewaaid, de schuld dan ook bij Mark Rutte en co leggen?

"This is what you'll get".