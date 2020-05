Volgens mij was het in Amsterdam (waarom ook niet) maar elders in de msm een foto voor het toelaten van 500 asielkindjes. Heel demonstratief. Met op de voorgrond een geestelijke met een wit befje. Spek is niet haram, maar waarom daar nou juist een godsdienaar op vast binden? Wie van ons zonder zonden is, etc. ende c.s.

Weet u wie ook lief was voor kindjes? Waarbij de ariërgradatie meer een moedersdingetje was. www.youtube.com/watch?v=Nd9zdbMFSVU

Godt, op naar de volgende Hemelvaartsdag!