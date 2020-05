Over tijden gesproken: gisteren artikeltje gevonden waarin Halsema zegt dat ze het moskeegejengel niet meer van deze tijd vindt: 'Burgemeester Femke Halsema vindt de versterkte oproep tot gebed, zoals de Blauwe Moskee die wil laten klinken in Slotervaart, onnodig en gedateerd.' (Parool 29-10-19). Nu deze moskee in zuidoost toch zo aan het moderniseren is maken we er meteen de eerste geluidsneutrale moskee van. 'Volgens Halsema is het door apps op de mobiele telefoon al lang niet meer nodig om de gebedsoproep versterkt uit te zenden.' 'De burgemeester erkende dat zij het luiden van klokken en de gebedsoproep gevoelsmatig verschillende dingen vindt, maar zei ook dat de grondwet dit onderscheid niet maakt. Zij waarschuwde de gemeenteraad daarom ook om de Blauwe Moskee niet meteen beperkingen op te leggen bij het laten horen van de gebedsoproep.'

En daar maakt ze een fout, de grondwet maakt dit onderscheid wel. Ze hebben die modelinge oproep er via een amendement in gerommeld. Via een amendement kun je die er ook weer uithalen. Daarbij is het - zoals eergisteren al door veel reaguurders geconcludeerd is - geen oproep tot gebed maar een geloofsbelijdenis, in het Arabisch. Dat willen we niet, we willen een neutrale, onopvallende moskee, als we dan toch moskees moeten hebben.