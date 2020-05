Ja wordt bijna volledig betaald door het Westen + Japan. Ja wordt volledig gedomineerd door de moslims en China. En ja, wat zijn ze ver gekomen sinds de Volkerenbond in 1919 werd opgericht in een poging een einde te maken aan alle oorlogen. Maar goed, we mengen ons maar weer eens in het publieke debat dat hier met zoveel ijver aangezwengeld wordt hè.

kankerhomo klimaatdrammer

NOS etnische enclave

man Rutger Bregman

dit land is ziek het vertrouwen van de consument is toegenomen

Hans van Mierlo

eurobonds innovatieve financiële instrumenten

transferunie 75 jaar vrijheid

Hacarmel een echte trekpleister

Extinction Rebellion gematigde rebellen

de gouden leeuw Donald John fucking Trump #45 2 termz 2020

de gouden eeuw

de kinderopvang de cultuursector

Marcel Gelauff minister van informatie



Aanvullingen welkom.