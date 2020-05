Nee. Gaat niet door. Geen sprake van. Uitgesloten. Nee, ook niet. Vergeet het maar. No, Non, Nein. Kan ik nog niks over zeggen, maar het zit er niet in. Dat is nog heel ver weg. Tjongejonge... 7 miljoen kijkers, 40 zetels, hahaha. Ja, we zijn op de goede weg, maar het is nog te vroeg. U hebt mijn collega Grapperhaus gehoord, dus nee. Ja, ik vind het echt oprecht heel erg van uw bedrijf, maar het is niet anders. Ik maak de regels niet, dat doet Jaap , het virus. 293 IC-bedden zijn nog steeds 293 IC-bedden teveel. Hoest in je elleboog. Papieren zakdoekjes. Anderhalve meter. En dan nu het woord aan Hugo de Jonge van Volksgezondheid over het gezeik in de thuis- en bejaardenzorg waar ze nog steeds geen mondkapjes hebben, na 3 maanden. Hahaha. Succes Hugo.

Update1: Max. 30 regel geldt niet meer voor personeel horeca

Update2: Gezinnen in horeca niet op 1,5 meter

Update3: Rutte weet het ook niet. Vraagt 'jongeren' om mee te denken

Rutte: 'We leven gelukkig in een land waar we onze mening geven' Edit-: nee

Update4: We krijgen een dashboard

Update5: Hugo gaat massaal testen met testen die hij niet heeft. Knap!

